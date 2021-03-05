В Казани автомобилистов начнут предупреждать об аварийных участках дорог

В Казани автомобилистов будут предупреждать о приближении к аварийно опасным участкам дорог с помощью геосервисов. Комитет по транспорту исполкома столицы РТ первым в России реализовал эту систему совместно с «Яндексом».

Так, во время поездки навигационная система будет предупреждать о приближении к опасному участку. В Казани по итогам прошлого года выявили 98 таких участков, 46 из них — места концентрации аварий.

Фото: kzn.ru

Проект направлен на предотвращение аварийных ситуаций. Система — часть этапа стратегии безопасности дорожного движения на 2018—2024 годы, которое утвердило правительство РФ. Ее цель — достижение нулевого уровня смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году, сообщается на сайте мэрии Казани.

В столице Татарстана в январе 2021 года насчитали больше 454,8 тысячи машин. За восемь лет автопарк Казани вырос на 47,83%. Аварии стали одной из самых больших социально-экономических проблем в городе. Подробнее о дорожной ситуации в Казани — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина