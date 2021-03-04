Эксперт назвал причины роста цен на мясо птицы и яйца

Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов рассказал, почему в России выросли цены на яйца и мясо птицы. Среди причин — увеличение стоимости инкубационных импортных яиц, рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Лахтюхов заявил, что на это повлияли рост цен на корм для птиц и отметил, что примерно на 45 процентов подорожала упаковка для яиц. Еще одной причиной увеличения стоимости продукции стал дисбаланс спроса и предложения на рынке: в связи со снижением доходов населения вырос спрос на мясо птицы, а поставки из Европы сократились, в том числе из-за эпизоотической ситуации в стране.

Лахтюхов заявил, что цены на мясо птицы и яйца в России могут стабилизироваться уже в апреле — мае текущего года за счет увеличения производства продукции: «рынок начнет насыщаться, и, опять же, как следствие, возможно, мы даже увидим снижение цен».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, по последним данным Росстата, за неделю в России увеличились цены на куриное мясо и яйца. Стоимость куриного мяса выросла на 1,9%, яиц — на 1,1%. Производители указанной продукции, которые входят в Национальный союз птицеводов, договорились принять меры для сдерживания цен.



Татьяна Демина