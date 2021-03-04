Прототип корабля Starship взорвался после успешной посадки в Техасе

Фото: wikimedia.org / SpaceX Flickr / Space Exploration Technologies Corp

Компания SpaceX вертикально посадила прототип космического корабля SpaceX, предназначенного для полетов на Марс, однако корабль взорвался спустя несколько минут после посадки. Об этом сообщает ТАСС.



Starship SN10 стартовал в 18.15 по времени восточного побережья США (02.15 мск) в районе Бока-Чика в штате Техас. Он поднялся на высоту 10 км в течение примерно четырех минут, а затем спустился на площадку рядом со стартовым комплексом. Так, испытания длились 6 минут 29 секунд.

Во время приземления часть корабля охватило пламя, его пытались потушить. Как отметил ведущий трансляции Джон Инспракер, Starship «удалось плавно посадить на площадку» — главной задачей испытаний был «сбор данных о контроле за кораблем» во время его снижения, и это «успешно получилось». Руководитель SpaceX Илон Маск прокомментировал в Twitter, что Starship SN10 приземлился в целости и сохранности.

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В декабре сообщалось, что прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытаний в Техасе. Спустя пять минут он достиг заданной высоты и начал спускаться, но взорвался при касании асфальтированной площадки.

«Реальное время» опубликовало материал, в котором сравнило новейшие ракеты для космического туризма от SpaceX и НАСА.

Маргарита Головатенко