Прототип корабля Starship взорвался после успешной посадки в Техасе
Компания SpaceX вертикально посадила прототип космического корабля SpaceX, предназначенного для полетов на Марс, однако корабль взорвался спустя несколько минут после посадки. Об этом сообщает ТАСС.
Starship SN10 стартовал в 18.15 по времени восточного побережья США (02.15 мск) в районе Бока-Чика в штате Техас. Он поднялся на высоту 10 км в течение примерно четырех минут, а затем спустился на площадку рядом со стартовым комплексом. Так, испытания длились 6 минут 29 секунд.
Во время приземления часть корабля охватило пламя, его пытались потушить. Как отметил ведущий трансляции Джон Инспракер, Starship «удалось плавно посадить на площадку» — главной задачей испытаний был «сбор данных о контроле за кораблем» во время его снижения, и это «успешно получилось». Руководитель SpaceX Илон Маск прокомментировал в Twitter, что Starship SN10 приземлился в целости и сохранности.
В декабре сообщалось, что прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытаний в Техасе. Спустя пять минут он достиг заданной высоты и начал спускаться, но взорвался при касании асфальтированной площадки.
«Реальное время» опубликовало материал, в котором сравнило новейшие ракеты для космического туризма от SpaceX и НАСА.
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