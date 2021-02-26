Кассация аннулировала взыскание морального вреда за трагедию в ТЦ «Адмирал»

Сегодня Шестой кассационный суд общей юрисдикции частично отменил казанский приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал». Полностью аннулировано решение о взыскании с осужденных компенсации морального вреда по искам потерпевших, данные иски подлежат повторному рассмотрению в гражданском порядке, сообщил «Реальному времени» участник этого процесса — адвокат Рамиль Ахметгалиев.



Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе Шестого КСОЮ.

Также в кассации было отменено апелляционное определение Верховного суда Татарстана в части признания виновными четырех фигурантов дела по статье 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для потребителя). Речь о Гусейне Гахраманове, директоре ООО «Заря» — арендаторе здания ТЦ «Адмирал», его отце и заместителе Гульгусейне Наджафове, втором заме Николае Каекине, а также бывшем гендиректоре УК «АС Менеджмент» Роберте Хайруллине.

Оснований для оправдания либо смягчения наказания осужденных Шестой КСОЮ не нашел.



Напомним, в марте 2015 года на пожаре в ТЦ «Адмирал» погибли 19 человек. В мае 2019 года Кировский райсуд Казани наказал 12 подсудимых по этому делу реальными сроками от 4,5 года до 13 лет. Вину большинство фигурантов дела не признали. Приговор в апелляции оспаривали все осужденные. К заседанию в кассации половина из них успели выйти на свободу — по зачету сроков и УДО.

