Российские власти пока не собираются отменять призыв в армию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока российские власти не обсуждают возможность отменить призыв в армию.

«Здесь можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, что это — абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации», — приводит слова официального представителя Кремля ТАСС.

Он добавил, что, насколько ему известно, «сейчас каких-то обсуждений относительно того, что служба в армии может перестать быть конституционной обязанностью, не ведется».

Напомним, в 2021 году, как и в прошлом, весенний призыв начнется 1 апреля и закончится 15 июля.