Новости общества

12:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские власти пока не собираются отменять призыв в армию

12:34, 24.02.2021
Российские власти пока не собираются отменять призыв в армию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока российские власти не обсуждают возможность отменить призыв в армию.

«Здесь можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, что это — абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации», — приводит слова официального представителя Кремля ТАСС.

Он добавил, что, насколько ему известно, «сейчас каких-то обсуждений относительно того, что служба в армии может перестать быть конституционной обязанностью, не ведется».

Напомним, в 2021 году, как и в прошлом, весенний призыв начнется 1 апреля и закончится 15 июля.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также