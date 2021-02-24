Российские власти пока не собираются отменять призыв в армию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока российские власти не обсуждают возможность отменить призыв в армию.
«Здесь можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, что это — абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации», — приводит слова официального представителя Кремля ТАСС.
Он добавил, что, насколько ему известно, «сейчас каких-то обсуждений относительно того, что служба в армии может перестать быть конституционной обязанностью, не ведется».
Напомним, в 2021 году, как и в прошлом, весенний призыв начнется 1 апреля и закончится 15 июля.ОбществоВласть
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