Эксперты сообщили о падении люксового авторынка в России — тенденция наблюдается с осени

Эксперты наблюдают сокращение объема новых люксовых автомобилей на российском рынке — этот тренд тянется еще с осени 2020 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».



Так, в январе текущего года падение составило 70%, тогда как еще в октябре показатель составлял -6%. В ноябре снижение было на уровне 28%, в декабре — на 39%.

В 2021 году в первом месяце россияне купили только 20 новых авто luxury-сегмента. Из традиционно покупаемых семи брендов было только три: Mercedes-Benz Maybach S-Class (куплено 11 экземпляров), Bentley (5 шт.) и Rolls-Royce (4 шт.). В стороне остались Aston Martin, Lamborghini, Maserati, Ferrari.

Большинство купленных авто отправились в столичные регионы: Москву (8 шт.), Подмосковье и Санкт-Петербург (по 3 шт.). Среди нестоличных регионов — Краснодарский край (2 шт.), Приморский край (1 шт.), еще по одному авто купили в Пензенской, Кемеровской и Липецкой областях.

Фото: wikimedia.org / Власенко

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года в Татарстане зафиксировано 13 купленных автомобилей класса люкс. Среди российских регионов республика занимает шестое место по этому показателю.

Маргарита Головатенко