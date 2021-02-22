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Казанские полицейские нашли угнанный с парковки автосалона Mercedes

15:31, 22.02.2021
Казанские полицейские нашли угнанный с парковки автосалона Mercedes
Фото: Максим Платонов (архив)

В понедельник днем в Казани неизвестный злоумышленник угнал со стоянки автосалона Mercedes-Benz GLЕ 400. Полиция уже обнаружила угнанный автомобиль.

Самого злоумышленника еще ищут, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УВД по Казани.

По предварительным данным, угонщик подошел к парковке возле автосалона на улице Московская около 12.00. Он сел в предназначенный для тест-драйва автомобиль и уехал на нем. GPS-трекер позволил отследить машину до улицы Абжалилова. Однако потом похититель сообразил заглушить двигатель, чтобы прервать сигнал.

АвтоПроисшествия Татарстан
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