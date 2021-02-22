Опрос: каждый десятый казанец не планирует экономить при покупке автомобиля

10% жителей Казани не планируют экономить при покупке автомобиля, несмотря на рост цен и падение реальных доходов населения. Об этом говорится в результатах опроса «РГС Банка».



48% опрошенных планируют сэкономить за счет отказа от оформления полисов добровольного страхования, 46% — за счет отказа от сервисных услуг, 41% — за счет отказа от дополнительного оборудования. Еще 34% казанцев не будут покупать каско, а 30% готовы перейти на более дешевую комплектацию автомобиля.

Мужчины чаще женщин отказываются экономить при покупке машины — так ответили 16% мужчин против 11% автоледи.

Напомним, Татарстан занял четвертое место в списке регионов, в которых больше всего покупали новые автомобили в 2020 году, — показатель составил 63,6 тысячи. Также республика находится на восьмом месте среди регионов РФ по продажам подержанных автомобилей в 2020 году — за год в республике было продано 146,3 тыс. машин с пробегом.

Что касается люксовых автомобилей, то по итогам 2020 года в Татарстане зафиксировано 13 купленных машин. Среди российских регионов республика занимает шестое место по этому показателю.