В Татарстане из-за снижения ставок стали брать больше ипотечных кредитов

В Татарстане за 2020 год портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) увеличился на 24,3%. На 1 января этого года он составил 264,1 млрд рублей. Об этом сообщает Банк России.



Так, по сравнению с 2019 годом, объем ИЖК вырос в 1,6 раза — до 135,3 млрд рублей. Татарстанцы оформили на 39,9% больше ИЖК, чем годом ранее — показатель составил 61,7 тысячи. Больше всего спроса было в декабре — банки предоставили тогда 8,3 тыс. кредитов.

Управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Марат Шарифуллин связывает рост ипотечного кредитования с вводом ипотечной ставки под 6,5% годовых и со снижением кредитных ставок в связи со смягчением денежно-кредитной политики Банка России. В декабре 2020 года в РТ ставка по ипотеке снизилась с 8,99% до 7,33% годовых.

Доля просроченной задолженности в Татарстане на 1 января 2021 года ниже, чем значение по России — 0,6% против 0,85%.

Фото: realnoevremya.ru

В феврале «Реальное время» публиковало материал о том, где больше всего покупают жилье в кредит. Татарстан на 5-м месте после двух столиц и нефтяных регионов. По подсчетам аналитиков, каждая третья семья в Татарстане «сидит» в ипотечном кредите, взятом после кризисов 2008 года и 2014—2015 годов. Эксперты также связывали рост спроса на жилье в республике с опасениями граждан о подорожании цены за квадратный метр.

Маргарита Головатенко