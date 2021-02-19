В Татарстане у села Богородское образовалась пробка из-за ДТП с участием двух большегрузов — видео

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У села Богородское возле Казани образовалась пробка из-за ДТП с участием двух большегрузов. Об этом «Реальному времени» сообщили читатели.

Столкнулись газель и фура. Они встали поперек дороги, из-за чего движение на этом участке затруднено. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Сегодня утром в Казани образовались 8-балльные пробки, в том числе и из-за ДТП. Так, заторы наблюдались из-за аварии на улицах Николая Ершова, Копылова, Пушкина.

Татьяна Леухина