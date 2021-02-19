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В Казани утром в пятницу образовались 8-балльные пробки

08:18, 19.02.2021
В Казани утром в пятницу образовались 8-балльные пробки
Фото: скриншот

В Казани утром в пятницу, по состоянию на 8:18, образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Огромные заторы из-за ДТП образовались на улицах Николая Ершова, Копылова, Пушкина. Пробки наблюдаются на улицах Аграрная, Аделя Кутуя, Космонавтов, проспекте Победы.

Движение затруднено на улицах Мира, Петра Витера, Восстания, Амирхана, Ибрагимова.

Вчера утром в Казани на улице Островского в правом ряду встали троллейбусы из-за обрыва линий.

АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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