Казанские архитекторы запустили опрос о благоустройстве Русско-Немецкой Швейцарии

Творческая группа при мэрии Казани опрашивает жителей города о том. Какой они видят обновленную Русско-Немецкую Швейцарию. Архитекторы хотят узнать какие объекты парка казанцы считают ценными и уникальными.

Участникам исследования предлагается ответить на такие вопросы, как: «Ваше любимое место в РНШ?» или «Что отличает Русско-Немецкую Швейцарию от других набережных/парков?»

Работы по обустройству парка начались еще в ноябре 2020 года. Предварительный план благоустройства уже был составлен. Власти города сначала взялись за купель, которую местные жители соорудили в 2015 году.



Напомним, что Русско-Немецкая Швейцария станет одним из 12 новых парков, которые власти города собираются благоустроить вдоль Казанки. По предварительным расчетам, эти парки будут посещать 5,7 млн человек в год. Общая площадь парков составит 1536 га, общая протяженность береговой линии — 68 км. Крупнейшая прибрежная экосистема парков по масштабу будет сопоставима с пятью центральными парками Нью-Йорка.

