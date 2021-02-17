В Татарстане зафиксировали еще 65 новых случаев коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 65 новых случаев COVID-19. Из них 1 — завозной, остальные контактные. Всего на 17 февраля в Татарстане зафиксировано 17 367 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе РФ.

21 человек госпитализирован, 44 получают лечение на дому.

Фото: tatarstan.ru

В Казани за минувшие сутки зарегистрировали 37 новых случаев коронавируса, 9 — в Зеленодольском районе, 5 — в Нурлатском, 3 — в Буинском, 2 — в Бугульминском и Высокогорском районах, по 1 случаю выявили в Челнах, Алексеевском, Арском, Лаишевском, Мензелинском, Спасском и Тетюшском районах.

Выздоровели за весь период 13 874 человека, в том числе 92 за минувшие сутки.

Умерли 303 человека.