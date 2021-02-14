Названы самые популярные виды мошенничества в Сети

Фото: Максим Платонов (архив)

Эксперты рассказали о сценариях и видах мошенничества в интернете, которые чаще всего встречались в 2020 году. Об этом пишет RT.

На фоне пандемии коронавируса российский рынок e-commerce (электронной коммерции) в 2020 году вырос на 44% по сравнению с показателями 2019 года. Вместе с притоком новых пользователей увеличилось и число мошенников.

По подсчетам специалистов «Тинькофф», в прошлом году 60% успешных мошеннических атак (по сравнению с 25% годом ранее) проводилось по стандартному сценарию покупки или продажи товаров в интернете. Это касалось и сайтов реальных маркетплейсов и сайтов-подделок.

Фото: pixabay.com

Средняя сумма, которую платил покупатель лжепродавцу — 10 тысяч рублей. А продавцы, поверив лжепокупателю, теряли в среднем 6 тысяч рублей.



Одним из самых популярных видов онлайн-мошенничества стал фишинг — создание копий известных сайтов и платежных форм, сообщили в «Лаборатории Касперского». В прошлом году было обнаружено более 7,4 тыс. подобных мошеннических ресурсов.

Специалисты дали советы, как обезопасить себя от злоумышленников. В частности, рекомендуется регулярно обновлять скачанные приложения, придумывать сложные пароли для аккаунтов, проверять названия сайтов, не доверять «щедрым» предложениям.



Ранее в МВД по Татарстану дали советы жителям республики, как не попасться на уловки мошенников.

Татьяна Леухина