Мэрия Казани опровергла фейки о слежке управляющих компаний за акциями с фонариками

Мэрия Казани опровергла сообщения в соцсетях о слежке управляющих компаний за акциями с фонариками 14-го февраля.

В соцсетях начала распространяться информация, якобы исполком обязал руководителей управляющих компаний фотографировать тех, кто выйдет 14-го февраля во двор на акцию с фонариками. В Сети появился и документ, и якобы рабочая переписка председателя комитета ЖКХ Дмитрия Анисимова.

«Жителей городов призывают выйти во дворы и придомовые территории с включенными фонариками в 20.00 по мск 14 февраля 2021 года, после чего сфотографировать это и выложить в социальные сети. Руководители УК и ТСЖ на своих территориях должны организовать контроль акции, регистрацию и свод данных и жильцов, вышедших на эту акцию с целью дальнейшей передачи в правоохранительные органы», — говорится в письме.

В исполкоме информацию опровергли, в системе электронного документооборота письмо с таким исходящим номером не зарегистрировано.

«Видно, что бланк отредактирован вручную. Так, между «Исполнительным комитетом муниципального образования города Казани» и контактными данными удалены строчки. Перепутаны контакты — само письмо идет якобы от «Исполнительного комитета», но электронная почта указана администрации Вахитовского и Приволжского районов. Эти нестыковки также указывают на фейковость письма», — говорится в сообщении исполкома.

Ранее МВД, Следком и Генпрокуратура предупредили о незаконности акции с фонариками 14 февраля.

Ольга Плешкова