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В Казани очевидцы сняли, как девушку выкинули из джипа

19:14, 12.02.2021
В Казани очевидцы сняли, как девушку выкинули из джипа
Фото: скриншот

В Казани на камеру видеорегистратора попал инцидент с девушкой, которую на ходу выбросили из джипа.

На записи видно, как внедорожник едет по улице Космонавтов. Затем автомобиль притормаживает и с пассажирского сиденья на землю вылетает девушка. Она остается лежать на дороге. В это время машина трогается и уезжает.

В сообщении отмечается, что видео было снято еще 2 февраля. По предварительным данным, выкидыванием пассажирки из машины завершился бытовой конфликт: «парень выкинул девушку из авто». Девушка получила травму ноги.

АвтоПроисшествия Татарстан
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