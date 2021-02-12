В Казани очевидцы сняли, как девушку выкинули из джипа

Фото: скриншот

В Казани на камеру видеорегистратора попал инцидент с девушкой, которую на ходу выбросили из джипа.

На записи видно, как внедорожник едет по улице Космонавтов. Затем автомобиль притормаживает и с пассажирского сиденья на землю вылетает девушка. Она остается лежать на дороге. В это время машина трогается и уезжает.

В сообщении отмечается, что видео было снято еще 2 февраля. По предварительным данным, выкидыванием пассажирки из машины завершился бытовой конфликт: «парень выкинул девушку из авто». Девушка получила травму ноги.

