Канадские ученые сравнили последствия заболевания гриппом и COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Канадские ученые сравнили последствия от заболевания гриппом и коронавирусом. Они выяснили, что смертность от COVID-19 в 3,5 раза выше смертности от гриппа.

Кроме того, пациенты с COVID-19 в полтора раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии и в полтора раза дольше оставались в больнице, передает «РИА Новости».

В своем исследовании специалисты предположили, что более тяжелые последствия связаны в первую очередь с низким уровнем иммунитета к коронавирусу. Ученые считают, что различия будут стираться по мере выработки коллективного иммунитета к COVID-19.

Фото: Максим Платонов (архив)

Для своей работы исследователи проанализировали данные о пациентах семи крупных больниц в Торонто и Миссиссоге, поступавших с гриппом или ковидом с 1 ноября 2019-го по 30 июня 2020 года.

Ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили появление в мире новых штаммов коронавируса, которые будут невосприимчивы к разработанным сегодня вакцинам. Пока ученые выясняют эффективность действия существующих вакцин на новые штаммы.

