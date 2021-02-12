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Синоптики Татарстана прогнозируют снег и гололед

05:29, 12.02.2021
Синоптики Татарстана прогнозируют снег и гололед
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 12 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет снег, мокрый снег. В отдельных районах возможен гололед.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -4°С до -9°С. Метеорологи ожидают ровно таких температур в Казани. В Набережных Челнах термометры покажут от -7°С до -9°С.

На дорогах гололедица, днем местами сильная.

Общество Татарстан
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