В Казани может появиться многофункциональный торговый центр с фасадом исторического здания

В Казани может появиться многофункциональный торговый центр в ЖК «Арт Сити» с воссозданием исторически ценного градоформирующего объекта по улице Ершова. С проектом здания ознакомился президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях столицы республики.

Предполагается, что фасад воссоздаваемого исторического здания будет интегрирован в проект комплекса. Рядом с ним планируется обустроить Аллею славы.

Фото: tatarstan.ru

Кроме того, главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина представила еще два проекта. Первый — жилой комплекс на ул. Нура Баяна с шестиэтажными домами. Второй объект — крытый экстрим парк молодёжного центра УРАМ. Ильсияр Тухватуллина предложила обыграть фасад здания различными артэлементами, передает пресс-служба президента РТ.

Также сегодня на заседании рассматривался мастер-план развития территории Старо-Татарской слободы. Специалисты предложили скоординировать природный ландшафт территории с концепцией развития природного каркаса города, развивать пешеходные связи, а также наполнить территорию востребованными для горожан функциями.

Татьяна Леухина