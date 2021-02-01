Казань стала лидером в области реализации молодежной политики в Татарстане в 2020 году

Казань стала лидером в области реализации молодежной политики в Татарстане в 2020 году. В топ-3 по итогам прошлого года также вошли Набережные Челны и Нижнекамск.

В десятку республиканских лидеров по реализации молодежной политики в 2020 году попали Альметьевский, Дрожжановский, Чистопольский районы. Также в этом списке Мензелинский, Высокогорский, Зеленодольский и Бавлинский районы РТ, сообщает пресс-служба Министерства молодежи Татарстана.

Отмечается, что по сравнению с 2019 годом пяти районам республики удалось улучшить свои показатели в этой сфере: Алексеевский район РТ поднялся с 39 на 11 место, Мамадышский район с 28 на 15 место, Тукаевский район с 36 на 25 место, Верхнеуслонский район с 31 на 22 место.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Внизу рейтинга муниципалитетов Татарстана по реализации молодежной политики в 2020 году оказались Кайбицкий, Камско-Устьинский, Атнинский районы.

Напомним, президент республики Рустам Минниханов призвал усилить работу с кадрами молодежной политики: «Нам важно дойти до каждого населенного пункта, до тех людей, кто учится, работает и живет в нашей республике. Все возможности в республике есть».



Татьяна Демина