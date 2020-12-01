Минниханов призвал усилить работу с кадрами молодежной политики

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал усилить работу с кадрами молодежной политики. Глава республики заявил, что Министерство молодежи успешно выполняет все задачи, несмотря ни на что.

— Молодежь — это наше настоящее и будущее. Проведена большая работа по получению грантов. Наша молодежь всегда была активна, принимала участие во всех мероприятиях, — обратился к участникам Х юбилейного молодежного форума «Наш Татарстан» Минниханов.

Фото: tatarstan.ru

Он отметил, что нынешние результаты — это только начало, и в будущем Министерству по делам молодежи Татарстана предстоит усиливать работу по всем направлениям, особенно — работать с кадрами.

«Нам важно дойти до каждого населенного пункта, до тех людей, кто учится, работает и живет в нашей республике. Все возможности в республике есть».

Со слов президента, сегодня в республике существует прекрасная возможность для молодежи начать свой бизнес — статус самозанятого. Как отметил Минниханов, власти республики заинтересованы в поддержке молодых предпринимателей.