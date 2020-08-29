«Россия 24» выпустила фильм об истории ТАССР

В субботу на телеканале «Россия 24» стартовал показ фильма Сергея Брилева об истории Татарстана. Лента транслируется с 12.00.

Фильм «Волга, Кама и притоки» посвящен 100-летию ТАССР. Он затрагивает не только становление татарской республики в советский период, но также рассказывает о недавних событиях и показывает, как живет Татарстан сегодня.

Ведущий пообщался с первым президентом РТ Минтимером Шаймиевым и действующим главой республики Рустамом Миннихановым. Также в картине присутствуют интервью помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой, актрисы Чулпан Хаматовой, писательницы Гузель Яхиной и других.

В этот уик-энд канал покажет фильм пять раз. Сегодня, кроме дневного сеанса, начавшегося в полдень, лента будет демонстрироваться в 22.00. В воскресенье она еще раз выйдет в эфир в 9.00, 14.00 и 19.00.