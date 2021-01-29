Сегодня в Татарстане ожидается слабая метель и до -6 градусов
В пятницу, 29 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем небольшой снег, местами слабая метель. На дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит -1... -6 градусов. В Казани — от -2°С до -4°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -3°С до -6°С.Общество Татарстан
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