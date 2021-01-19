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Соцсети: в Казани на улице Космонавтов начали незаконно сваливать грязный снег

14:40, 19.01.2021 1
Соцсети: в Казани на улице Космонавтов начали незаконно сваливать грязный снег
Фото: instagram.com/region116.dtp.official

В Казани пользователи соцсетей пожаловались на КАМАЗы, которые стали привозить снег на участок возле дома №44 по улице Космонавтов.

«Всю ночь громыхали грузовики, доставляя дискомфорт жителям близлежащих домов», — пишет автор поста.

Отмечается, что к месту складирования уже приезжали журналисты местного телеканала. Завидев камеры, грузовики стали уезжать, не разгружаясь.

Ранее в мэрии Казани сообщали, что в городе дополнительно открыты 17 мест временного складирования снега. Все они согласованы с Минэкологии Татарстана.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:02
    В 17 согласованных местах она есть. Все законно, согласовано
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