Соцсети: в Казани на улице Космонавтов начали незаконно сваливать грязный снег

В Казани пользователи соцсетей пожаловались на КАМАЗы, которые стали привозить снег на участок возле дома №44 по улице Космонавтов.

«Всю ночь громыхали грузовики, доставляя дискомфорт жителям близлежащих домов», — пишет автор поста.

Отмечается, что к месту складирования уже приезжали журналисты местного телеканала. Завидев камеры, грузовики стали уезжать, не разгружаясь.

Ранее в мэрии Казани сообщали, что в городе дополнительно открыты 17 мест временного складирования снега. Все они согласованы с Минэкологии Татарстана.