В России больше внимания будут уделять идентификации мигрантов из стран Евразийского союза

Фото: Олег Тихонов (архив)

Россия начнет внимательнее относиться к установлению личности въезжающих в страну мигрантов. Для этого правительство планирует усовершенствовать систему их идентификации.

«Сегодня также обсудим инициативы в сфере миграционного законодательства. Изменения коснутся тех, кто приезжает из стран Евразийского союза», — приводит «Интерфакс» слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Он отметил, что в прошлом году на территории России находилось порядка 2,5 млн граждан соответствующих государств. Сложность именно с этой категорией мигрантов заключается в том, что им не нужно оформлять визу для въезда в РФ.

По словам премьера, из-за пандемии коронавируса все, кто планирует остаться в России более трех месяцев, должны проходить обязательное медицинское освидетельствование.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки.

