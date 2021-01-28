Правительство направит 18 млрд рублей на привлечение в регионы медспециалистов

Правительство России направит в регионы 18 млрд рублей на привлечение новых специалистов-медиков. Деньги выделят из Фонда обязательного медицинского страхования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Рассчитываем, что к концу года за счет этих средств и за счет увеличения фондов оплаты труда медицинских организаций число врачей вырастет на 14 тысяч, а среднего медицинского персонала — почти на 26 тысяч человек», — приводит ТАСС слова председателя правительства РФ.

Мишустин отметил, что в связи с пандемией коронавируса нехватка кадров в медучреждениях является одной из самых острых проблем системы здравоохранения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он также добавил, что власти продолжат оказывать материальную поддержку врачам и фельдшерам, которые выявляют у пациентов онкологию при прохождении диспансеризации и на профилактических осмотрах.

Напомним, для оказания помощи заболевшим COVID-19 в Татарстане задействовали 17 552 медработника и 936 водителей.



Татьяна Демина