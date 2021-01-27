Центр амбулаторной травматологии заменит старый травмпункт на Аделя Кутуя в Казани

В Казани новый Центр амбулаторной травматологии при Центральной городской клинической больнице №18 по улице Мавлютова, 2 полностью заменит старый травмпункт, который располагался по Аделя Кутуя, 48. Об этом сообщается на сайте исполкома.

Новый Центр оснащен современным оборудованием, в сутки он может принять до 150 человек. Сейчас сотрудники проходят обучение по ультразвуковой диагностике суставов. В учреждении разделены потоки пациентов по экстренным состояниям и приемам в плановом порядке.

Фото: kzn.ru

Старый травмпункт располагался на первом этаже 5-этажного жилого дома. Помещение арендовалось у Казанской квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Уральского военного округа Министерства обороны РФ.

Напомним, что травмпункт на Аделя Кутуя закрылся в ноябре 2020 года.



Ольга Плешкова