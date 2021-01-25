Прокуратура: в нижнекамском детсаду некачественно провели обработку от тараканов

Фото: Илья Репин (архив)

Нижнекамская городская прокуратура нашла санитарные нарушения в детском саду общеразвивающего вида №58 — в феврале прошлого года в учреждении была некачественно проведена санитарная обработка против тараканов. Предпринимателю направили претензию, но он не устранил недостатки, сообщили в прокуратуре РТ.

Также в детсаду не проводились плановые обследования санитарной обстановки.



По итогам проверки прокуратура внесла в адрес заведующей детсада представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Ранее в детсадах Татарстана прокуратура выявила нарушения в организации питания.