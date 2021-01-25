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Прокуратура: в нижнекамском детсаду некачественно провели обработку от тараканов

11:52, 25.01.2021
Прокуратура: в нижнекамском детсаду некачественно провели обработку от тараканов
Фото: Илья Репин (архив)

Нижнекамская городская прокуратура нашла санитарные нарушения в детском саду общеразвивающего вида №58 — в феврале прошлого года в учреждении была некачественно проведена санитарная обработка против тараканов. Предпринимателю направили претензию, но он не устранил недостатки, сообщили в прокуратуре РТ.

Также в детсаду не проводились плановые обследования санитарной обстановки.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес заведующей детсада представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Ранее в детсадах Татарстана прокуратура выявила нарушения в организации питания.

ПроисшествияОбществоОбразование Татарстан
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