Общественный транспорт Казани продолжает работу в штатном режиме

Фото: Максим Платонов

На данный момент в Казани не зафиксировано сбоев в работе электротранспорта. Общественный транспорт города продолжает работу в штатном режиме, по графику рабочего дня.

Интервалы движения автобусов, троллейбусов и трамваев зависят от состояния дорог Казани и погоды, предупредили в Комитете по транспорту исполкома города.

Фото: Максим Платонов

Отметим, что в Казани меньше чем за сутки выпала половина месячной нормы осадков.

Напомним, что сегодня утром в Татарстане также сняли ограничения для движения на федеральных трассах автобусов и большегрузов, введенные из-за ухудшения погодных условий.



Татьяна Демина