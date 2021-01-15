Общественный транспорт Казани продолжает работу в штатном режиме
На данный момент в Казани не зафиксировано сбоев в работе электротранспорта. Общественный транспорт города продолжает работу в штатном режиме, по графику рабочего дня.
Интервалы движения автобусов, троллейбусов и трамваев зависят от состояния дорог Казани и погоды, предупредили в Комитете по транспорту исполкома города.
Отметим, что в Казани меньше чем за сутки выпала половина месячной нормы осадков.
Напомним, что сегодня утром в Татарстане также сняли ограничения для движения на федеральных трассах автобусов и большегрузов, введенные из-за ухудшения погодных условий.
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