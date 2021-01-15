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Общественный транспорт Казани продолжает работу в штатном режиме

10:03, 15.01.2021
Общественный транспорт Казани продолжает работу в штатном режиме
Фото: Максим Платонов

На данный момент в Казани не зафиксировано сбоев в работе электротранспорта. Общественный транспорт города продолжает работу в штатном режиме, по графику рабочего дня.

Интервалы движения автобусов, троллейбусов и трамваев зависят от состояния дорог Казани и погоды, предупредили в Комитете по транспорту исполкома города.

Фото: Максим Платонов

Отметим, что в Казани меньше чем за сутки выпала половина месячной нормы осадков.

Напомним, что сегодня утром в Татарстане также сняли ограничения для движения на федеральных трассах автобусов и большегрузов, введенные из-за ухудшения погодных условий.

Татьяна Демина
Авто Татарстан
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