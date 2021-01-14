Глава Альметьевска рассказал о неубранном снеге перед его домом

Глава Альметьевска Тимур Нагуманов рассказал об уборке снега в городе и отметил, что во дворе его дома коммунальщики еще не приступали к работе.

«На данный момент, по нашей сводке, 43 единицы техники задействованы на уборке снега во дворах многоквартирных домов. Ну вот для сведения, в моем доме, где я живу многоквартирном тоже до сих пор уборка снега не произведена. Это не призыв к тому, что его надо убирать в первую очередь. Просто я прекрасно понимаю, что в одночасье убрать весь снег убрать крайне сложно», — сказал Нагуманов во время эфира в Instagram.

Он попросил горожан писать ему «в директ» если снег во дворах так и не будет убран до конца недели.

Напомним, что сегодня в Казани из-за метели пробки достигли 10 баллов. В пятницу город также ждет масштабный снегопад.