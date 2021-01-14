На «КАМАЗ-Энерго» сменился руководитель
В двух подразделениях КАМАЗа сменились руководители. Так, генеральным директором в «дочке» компании ООО «Челныводоканал» стал Владислав Гаврилов. Его на посту гендиректора ООО «КАМАЗ-Энерго» сменил Ренат Хабиров. Об этом сообщается на сайте компании.
Ранее «Челныводоканалом» руководил Кирилл Пузырьков. Он покинул должность в декабре, после избрания председателем профкома КАМАЗа. Его кандидатура была внесена специальной комиссией, делегаты проголосовали за Пузырькова единогласно.ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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