Новости промышленности

15:35 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

На «КАМАЗ-Энерго» сменился руководитель

14:12, 14.01.2021
На «КАМАЗ-Энерго» сменился руководитель
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

В двух подразделениях КАМАЗа сменились руководители. Так, генеральным директором в «дочке» компании ООО «Челныводоканал» стал Владислав Гаврилов. Его на посту гендиректора ООО «КАМАЗ-Энерго» сменил Ренат Хабиров. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: kamaz.ru

Ранее «Челныводоканалом» руководил Кирилл Пузырьков. Он покинул должность в декабре, после избрания председателем профкома КАМАЗа. Его кандидатура была внесена специальной комиссией, делегаты проголосовали за Пузырькова единогласно.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также