На «КАМАЗ-Энерго» сменился руководитель

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

В двух подразделениях КАМАЗа сменились руководители. Так, генеральным директором в «дочке» компании ООО «Челныводоканал» стал Владислав Гаврилов. Его на посту гендиректора ООО «КАМАЗ-Энерго» сменил Ренат Хабиров. Об этом сообщается на сайте компании.



Фото: kamaz.ru

Ранее «Челныводоканалом» руководил Кирилл Пузырьков. Он покинул должность в декабре, после избрания председателем профкома КАМАЗа. Его кандидатура была внесена специальной комиссией, делегаты проголосовали за Пузырькова единогласно.