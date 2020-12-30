Гендиректором «Челныводоканала» стал бывший советник гендиректора КАМАЗа
Генеральным директором «Челныводоканала» назначен Владислав Гаврилов. До этого он руководил «КАМАЗ-Энерго» и «КАМАЗжилбытом».
Нового директора представили коллективу во вторник, передает chelny-biz.ru.
Раньше Гаврилов занимал посты советника гендиректора КАМАЗа и главы Комсомольского района Набережных Челнов.
Ранее «Челныводоканалом» руководил Кирилл Пузырьков. Он покинул должность в декабре, после избрания председателем профкома КАМАЗа. Его кандидатура была внесена специальной комиссией, делегаты проголосовали за Пузырькова единогласно.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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