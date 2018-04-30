Гаврилов Владислав Анатольевич
Общая информация
Родился в д. Большое Яниково Урмарского р-на Чувашской АССР.
Образование:
1988 г. — Казанский государственный педагогический институт по специальности «физическое воспитание».
Трудовая деятельность:
1989 по 1991 гг. — воспитатель, старший методист при общежитии № 100 ЖЭУ № 4 Управления эксплуатаций гостиниц и общежитий КамАЗа.
1991 по 1997 гг. — начальник отдела учебно-спортивной работы, главный специалист при Управлении физкультуры и спорта КамАЗа.
1998 г. — тренер-администратор Общественной организации Баскетбольный клуб «КамАЗ».
1999 по 2007 гг. — начальник отдела кадров ОАО «КамАЗ-Дизель».
2007 по 2008 гг. — заместитель директора департамента-начальника отдела развития и найма персонала Департамента трудовых отношений ОАО «КамАЗ».
2008 по 2014 гг. — генеральный директор ЗАО «КамАЗжилбыт».
2014 по 2015 гг. — советник генерального директора ОАО «КамАЗ» в Аппарате при руководстве ОАО «КамАЗ».
2015 по 2016 гг. — глава администрации Комсомольского района исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны.
2016 по 2017 гг. — первый заместитель руководителя исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны.
С июня 2017 г. — генеральный директор ООО «КАМАЗ-Энерго».
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), почетными грамотами мэра города Набережные Челны (2009, 2014 гг.), Министерства промышленности и торговли РТ (2014 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, ул. Промышленная, 73
- Телефон: +7(8552) 37-19-51
- Email: info@vestikamaza.ru
Дата последнего обновления: 30.04.2018