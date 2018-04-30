Гаврилов Владислав Анатольевич

Общая информация

Родился в д. Большое Яниково Урмарского р-на Чувашской АССР.

Образование:

1988 г. — Казанский государственный педагогический институт по специальности «физическое воспитание».

Трудовая деятельность:

1989 по 1991 гг. — воспитатель, старший методист при общежитии № 100 ЖЭУ № 4 Управления эксплуатаций гостиниц и общежитий КамАЗа.

1991 по 1997 гг. — начальник отдела учебно-спортивной работы, главный специалист при Управлении физкультуры и спорта КамАЗа.

1998 г. — тренер-администратор Общественной организации Баскетбольный клуб «КамАЗ».

1999 по 2007 гг. — начальник отдела кадров ОАО «КамАЗ-Дизель».

2007 по 2008 гг. — заместитель директора департамента-начальника отдела развития и найма персонала Департамента трудовых отношений ОАО «КамАЗ».

2008 по 2014 гг. — генеральный директор ЗАО «КамАЗжилбыт».

2014 по 2015 гг. — советник генерального директора ОАО «КамАЗ» в Аппарате при руководстве ОАО «КамАЗ».

2015 по 2016 гг. — глава администрации Комсомольского района исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны.

2016 по 2017 гг. — первый заместитель руководителя исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны.

С июня 2017 г. — генеральный директор ООО «КАМАЗ-Энерго».

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), почетными грамотами мэра города Набережные Челны (2009, 2014 гг.), Министерства промышленности и торговли РТ (2014 г.).

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