Тукаевский район Татарстана будет транспортным хабом

Тукаевский район Татарстана может стать транспортным хабом. Проект развития транспортной инфраструктуры района обсудили руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов и глава муниципалитета РТ Фаил Камаев. Реализация проекта позволит перераспределить транспортные потоки, увеличить рынок труда и создать новые объекты туристической инфраструктуры.

По итогам встречи было решено выделить земли для реализации проекта по порту. Также планируется найти якорного инвестора для действующей промышленной площадки с готовой инженерной инфраструктурой площадью 85 га, сообщает пресс-служба АИР РТ в Instagram.

Ранее Татарстан стал одним из регионов-лидеров по реализации дорожного нацпроекта.

Татьяна Леухина