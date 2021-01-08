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В США умерла звезда «Полицейской академии» Мэрион Рэмси

09:04, 08.01.2021
В США умерла звезда «Полицейской академии» Мэрион Рэмси
Фото: скриншот

В США умерла актриса Мэрион Рэмси, прославившаяся ролью в комедии «Полицейская академия». Ей было 73 года.

Причины смерти артистки не называются, передает Deadline со ссылкой на команду менеджеров Roger Paul Inc. Отмечается, что в последние дни Рэмси болела.

Мэрион Рэмси начинала карьеры как актриса бродвейских мюзиклов. Настоящую славу ей принесла роль Лаверн Хукс во франшизе «Полицейская академия», первый фильм которой вышел в 1984 году. Персонаж Рэмси развивался из деликатной тихони в настоящего полицейского офицера.

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