Ювелирка «на удаленке»: зачем крупнейшей алмазодобывающей компании собственный онлайн-магазин

Российская компания «АЛРОСА» запустила ювелирный онлайн-магазин alrosadiamond.ru . Официальное открытие состоялось в декабре, до этого несколько месяцев площадка работала в тестовом режиме.

В компании надеются, что в ближайшее время онлайн-магазин реализует себя как один из наиболее эффективных каналов продаж.

Рынок онлайн-торговли в 2020 году продемонстрировал беспрецедентный рост, на который в значительной степени повлияла пандемия коронавируса. Согласно отчету Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в первом полугодии 2020 года доля e-commerce в общем обороте розничной торговли достигла 10,9% при прошлогоднем показателе 6,1%. Сегмент ювелирных украшений не стал исключением. По оценке аналитиков M.A. Research, в 2020 году рост сегмента интернет-продаж ювелирной продукции в России составил 13—14%. В настоящее время зарегистрировано порядка 300 ювелирных интернет-магазинов, которые принадлежат как производителям, так и торговым сетям. Кроме того, ювелирной розницей начали заниматься универсальные онлайн-сети.

Однако приобрести украшение с бриллиантом в интернет-магазине рискнет не каждый, основная причина — недоверие покупателя к качеству. «АЛРОСА», поставляя алмазы по всему миру и являясь крупнейшим в мире производителем с полным циклом производства, гарантирует подлинность реализуемого на платформе продукта. Не так давно компания получила ювелирный бизнес «Смоленских бриллиантов» вместе с покупкой крупнейшего гранильного предприятия России «Кристалл». В результате консолидации была образована Ювелирная группа «АЛРОСА».

«Онлайн-магазин — новое направление для «АЛРОСА». Основная задача этого этапа — встроиться в рынок, вести работу по продвижению натуральных бриллиантов с гарантированным происхождением и донести до рынка необходимость работы по высоким стандартам прозрачности», — рассказала директор Ювелирной группы «АЛРОСА» Ирина Морозовская.

Таким образом, располагая собственными мощностями по добыче, огранке алмазов, производству ювелирных изделий и их реализации, «АЛРОСА» является единственной в России компанией с полностью вертикально-интегрированным производством. Это дает потребителю абсолютные гарантии подлинности и происхождения, так как в закрытом производственном цикле полностью исключено участие третьих лиц и, соответственно, любые подмены драгоценного камня.

«Как лидер мирового рынка и крупнейшая компания в России, мы ставим перед собой задачу развития российского ювелирного рынка с точки зрения большей организованности и безопасности. Модель нашего бизнеса задает совершенно новые для российского рынка стандарты гарантии качества продаваемых бриллиантов и украшений с ними. Такой же модели мы намерены придерживаться при развитии направления онлайн-розницы», — подчеркнула Ирина Морозовская.

Материал предоставлен пресс-службой компании