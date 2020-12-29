Профессор КФУ рассказал, какой будет погода в Казани в новогодние праздники

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, какой будет погода в Казани в новогодние праздники.

По его словам, Казань находится в демаркационной полосе — между антициклоном в Сибири и атлантическим циклоном. В результате этого вырисовывается «среднеклиматическая картина». Небо затянуто облаками, температура в пределах нормы — около 6—7 градусов мороза днем.



31 декабря и 1 января ситуация незначительно изменится. 30 и 31 декабря ожидаются небольшие осадки, 1 января снега не будет, 2 и 3 января вновь ожидаются осадки. Ветер будет в пределах 4—6 м/с.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, метеоролог рассказал, сколько должно быть снега по норме в Татарстане.