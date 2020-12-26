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Мэр Нэшвилла считает, что взрыв в городе произошел из-за бомбы

04:38, 26.12.2020
Мэр Нэшвилла считает, что взрыв в городе произошел из-за бомбы
Фото: twitter.com/based_france_

Мэр города Нэшвилл в штате Теннесси Джон Купер назвал предварительную причину взрыва. По его информации, это была бомба.

«Первоначальные сведения указывают на то, что это был умышленный взрыв бомбы в нашем городе», — передает слова Купера ТАСС.

Ранее в полиции сообщили, что за 15 минут до взрыва правоохранителей предупредили по телефону. Расследованием взрыва занимается ФБР.

Происшествия
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