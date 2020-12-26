Мэр Нэшвилла считает, что взрыв в городе произошел из-за бомбы

Мэр города Нэшвилл в штате Теннесси Джон Купер назвал предварительную причину взрыва. По его информации, это была бомба.

ALERTA: Una gran explosión en plena NAVIDAD sacudió esta mañana la ciudad de Nashville, Tennessee parece haber sido un acto intencional #EEUU

El FBI junto a la policía están en la investigación de la fuerte explosión pic.twitter.com/nxzbRpLQ9T — Luis (@Luis76939208) December 25, 2020

«Первоначальные сведения указывают на то, что это был умышленный взрыв бомбы в нашем городе», — передает слова Купера ТАСС.

Ранее в полиции сообщили, что за 15 минут до взрыва правоохранителей предупредили по телефону. Расследованием взрыва занимается ФБР.