Создатель стримингового приложения с татарской музыкой решил продать его чуть менее чем за миллион

Татарская музыка от разработчика-башкира

Пока Spotify, Apple Music, «Яндекс.Музыка» и другие стриминговые приложения захватывали рынок, у татарской эстрады был свой скромный путь в мобильные телефоны. Еще с 2016 года в App Store существовало приложение «Сандугач» (ранее называлось просто — «Татарская музыка»). В СМИ это приложение не фигурировало вовсе, однако оказалось, что популярностью оно все же пользовалось — только в Play Market для Android его скачали более 10 тысяч раз.

В приложении представлен довольно широкий спектр татарских исполнителей — от Салавата Фатхетдинова и Элвина Грея, а также Хании Фахри до значительно менее известных исполнителей (впрочем, уклон явно был сделан в сторону популярной эстрады). При этом приложение бесплатно только первый месяц, далее взимается плата в 99 рублей — как объяснял пользователям разработчик, условия договора с организациями — владельцами авторских прав не позволяли распространять музыку бесплатно и легально.

Сейчас «Сандугач» имеет довольно низкие оценки (3,2 в Play Market и 3,6 в App Store), пользователи жаловались на то, что приложение часто «вылетает», а также на сложности с подключением подписки.

Разработчиком приложения стал программист из Башкирии Алим Шакиров. Более того, до последнего времени он регулярно обновлял приложение — последний апдейт под Android вышел 14 декабря этого года.

Источник: apps.apple.com

Приложение для родителей



Сам разработчик рассказал, что занимался созданием приложения еще с 2014 года, причем дописал только к 2016 году — тогда же выложил его в магазины приложений.

— Постоянно заниматься надо, это отнимает много времени и сил. Сейчас перегорел как-то, — объяснил он продажу разработки.

При этом программист не основная профессия Шакирова, он рассказал, что зарабатывает на жизнь строительством. «Просто любовь к музыке вот в таком выражении у меня», — добавил он.

Приложение он продает за 800 тысяч рублей — именно столько, по его словам, ушло на разработку. При этом назвать число активных подписчиков и доход от приложения Шакиров затруднился.

При этом сейчас «Сандугач» уже не столь востребован, так как татарская музыка в изобилии представлена и в других стриминговых сервисах: татарские плей-листы уже давно есть и в Spotify, и в Apple Music, что уж говорить о российских сервисах. Это признает и Шакиров, но считает, что аудитория у его приложения все же есть.

— Я маму не смог с этим подружить — iTunes, «МТС Музыка», «Яндекс.Музыка», все это слишком сложно для нее. А вот с «Сандугач» она справляется. Это именно татарская площадка, татарские произведения.

Добавим, что корреспондент «Реального времени» сам смог дойти до прослушивания музыки в приложении не без помощи советов разработчика.

Александр Артемьев