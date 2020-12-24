В Казани пройдет республиканская елка — видео

В пятницу в Казани состоится уже двадцатая республиканская елка для детей отличившихся в учебе, спорте или общественной жизни. На этот раз из-за «антиковидных» ограничений мероприятие пришлось разделить, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В этом году вместо одного праздника пройдет сразу три. Чтобы все дети посмотрели представление их запустят в три смены.

«Когда мне сообщили эту новость я была в шоке», — рассказала юная ведущая телеканала «Шаян ТВ» Азалия Шарипова о получении приглашения на республиканскую елку.