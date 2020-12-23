Резидент ОЭЗ «Иннополис» разработал проект автоматизации стадиона к чемпионату мира по футболу — 2022 в Катаре

В Аль-Райяне (Катар) открылся стадион «Ахмад бин Али», который примет семь матчей чемпионата мира по футболу в 2022 году, он рассчитан на 40 тыс. зрителей. Там установлена система электронного контроля доступа зрителей, разработанная резидентом особой экономической зоны «Иннополис» — компанией «Инфоматика».

Все монтажные и пусконаладочные работы выполнялись удаленно силами локальных партнеров при дистанционной поддержке специалистов «Инфоматики», поскольку сотрудники компании не могли попасть на объект из-за пандемии с марта 2020 года.

Фото: pxhere.com

Смарт-турникеты на стадионе способны автоматически переключаться между онлайн- и офлайн-режимами. В них встроены контроллер и считыватель. Программное обеспечение постоянно совершенствуется и обновляется, замена оборудования не потребуется.

Кроме того, турникеты адаптировали не только к требованиям Международной федерации футбола (FIFA), но и к достаточно сложным погодным условиям в Катаре. Они будут работать в условиях жары, влажности и песчаной пыли.

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, посетив церемонию открытия, отметил, что стадион идеально подходит для проведения матчей чемпионата мира, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Иннополис».

Как ранее сообщало «Реальное время», в декабре в IT-компании «Инфоматика» появился новый совладелец. Доля в 50% отошла к Тимуру Якубову — директору и совладельцу ООО «Системы документооборота».



Татьяна Леухина