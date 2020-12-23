В России за сутки выявили 27 250 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировано 27 250 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 2 933 753 россиянина.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вылечились от коронавируса за сутки 24 447 пациентов, всего — 2 343 967 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

За последние сутки зафиксировано 549 смертей. За весь период от коронавируса умерли 52 461 человек.

Сутками ранее в России выявили 28 776 новых случаев коронавируса.



Татьяна Демина