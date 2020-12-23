Новости общества

11:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России за сутки выявили 27 250 новых случаев коронавируса

11:05, 23.12.2020
В России за сутки выявили 27 250 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировано 27 250 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 2 933 753 россиянина.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вылечились от коронавируса за сутки 24 447 пациентов, всего — 2 343 967 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

За последние сутки зафиксировано 549 смертей. За весь период от коронавируса умерли 52 461 человек.

Сутками ранее в России выявили 28 776 новых случаев коронавируса.

Татьяна Демина
Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем