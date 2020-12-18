Российским спортсменам разрешено использовать цвета флага и упоминание России

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Стало известно, что российским атлетам и спортсменам в командных видах спорта разрешили упоминание России и цвета национального флага на форме на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Экипировку, в которой будут выступать спортсмены на соревнованиях, будут определять соответствующие Международные спортивные федерации. Однако им разрешат использовать упоминание России на форме, но только в том случае, если рядом будет уточнение таким же или большим шрифтом, что эту форму носит нейтральный атлет.

Также разрешено использовать цвета российского флага на форме в любых порядке и сочетании. По сравнению с санкциями, которые были применены к российским спортсменам на корейской Олимпиаде 2018 года, правила смягчены. В Пхенчхане россиянам запрещалось сочетание белых, синих и красных цветов на форме, поэтому наша команда выступала в форме серого и красного цветов.

Также глава ОКР Станислав Поздняков сообщил ТАСС, что российские спортсмены будут выступать в статусе «Олимпийской команды России». Состав отечественной команды и на Олимпийские игры в Токио и Пекине будет формировать Олимпийский комитет России.



Напомним, накануне спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение, в котором Россия отстраняется от крупных международных соревнований на два года за акт подмены и удаления данных в базе Московской антидопинговой лаборатории. Российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира лишь в нейтральном статусе — нельзя использовать флаг и гимн Российской Федерации.



Эрик Добролюбов