Путин прокомментировал высказывание о «кризисе среднего возраста» в странах СНГ

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Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции ответил на вопрос о «кризисе среднего возраста» в странах СНГ.



По словам главы государства, «в Киргизии постоянно такая чехарда». Причины, по его мнению, в том, что там пытаются перестроить политическую жизнь «по западным лекалам».



Насчет ситуации в Белоруссии Путин заявил, что там все должно пройти «без вмешательства извне, из-за границы».

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

