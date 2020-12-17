Путин прокомментировал высказывание о «кризисе среднего возраста» в странах СНГ
Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции ответил на вопрос о «кризисе среднего возраста» в странах СНГ.
По словам главы государства, «в Киргизии постоянно такая чехарда». Причины, по его мнению, в том, что там пытаются перестроить политическую жизнь «по западным лекалам».
Насчет ситуации в Белоруссии Путин заявил, что там все должно пройти «без вмешательства извне, из-за границы».
«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.
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