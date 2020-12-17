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Путин прокомментировал ситуацию с российским футболистом Артемом Дзюбой

14:32, 17.12.2020
Путин прокомментировал ситуацию с российским футболистом Артемом Дзюбой
Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции ответил, должна ли отражаться на профессиональной деятельности утечка личной информации, как это случилось с российским футболистом Артемом Дзюбой.

«Ответ, наверное, очевидный. Конечно, не должна», — заявил глава государства.

Влезать в личную жизнь не достойно нормально общества, добавил Путин. Однако отметил, что «для людей, живущих публичной жизнью, это хороший урок».

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

ОбществоСпортФутбол
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