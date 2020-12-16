Билалов Ринат Вагизович
Общая информация
Родился 19 мая 1971 года в городе Сольнок в Венгрии.
Образование
1996 г. — окончил факультет журналистики, социологии и психологии КГУ.
Трудовая деятельность
1989-1995 гг. — журналист в различных СМИ в городе Набережные Челны, заместитель редактора журнала «Аргамак», главный редактор газеты «Три точки».
1995-2000 гг. — главный редактор еженедельника «Новый город» в Набережных Челнах.
2000-2004 гг. — заместитель главного редактора общественно-политической газеты «Восточный экспресс».
2004-2006 гг. — заместитель главного редактора, главный редактор общественно-политической газеты «Восточный экспресс».
2006-2008 гг. — главный редактор республиканской газеты «Молодежь Татарстана».
2008-2015 гг. — шеф-редактор электронной газеты «БИЗНЕС Online».
2015-2017 гг. — заместитель генерального директора по информационной политике АО «Татспиртпром».
2017-2020 гг. — руководитель корпункта электронной газеты «Бизнес Online» в Закамье.
С 16 декабря 2020 года — редакция государственного информационного агентства «Татар-информ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 16.12.2020