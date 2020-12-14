В Татарстане водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком

В Татарстане водитель автомобиля «Ниссан» погиб на месте в результате лобового столкновения с грузовым автомобилем МАН. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

ДТП произошло сегодня, в 15.30, на 2-м километре автодороги Казань — Альдермыш. По предварительным данным, водитель легковушки, двигаясь со стороны Альдермыша в сторону Казани, выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с грузовиком.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте происшествия. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вчера в Татарстане водитель погиб, женщина и ребенок пострадали при столкновении двух иномарок.



Татьяна Леухина