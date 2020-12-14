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Леонид Барышев примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

17:03, 14.12.2020 Мероприятие:  Online-конференция с генеральным директором ЗАО «Эссен продакшн АГ» Леонидом Барышевым
Леонид Барышев примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

22 декабря в 16.00 на вопросы интернет-газеты «Реальное время» в прямом эфире ответит генеральный директор ЗАО «Эссен продакшн АГ» Барышев Леонид Анатольевич.

Тезисы к обсуждению:

  • с какими главными результатами и достижениями АО «Эссен Продакшн АГ» заканчивает 2020 год;
  • о тренде на ЗОЖ, конфетах на сахарозаменителях и развитии кондитерского производства;
  • Какие продукты АО «Эссен продакшн АГ» идут на экспорт, в какие страны и приходится ли модифицировать продукцию под экзотические рынки;
  • О лидерстве компании в вопросах повышения производительности труда и поиска кадров.
МероприятияOnline-конференции
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