Леонид Барышев примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»
17:03, 14.12.2020 Мероприятие: Online-конференция с генеральным директором ЗАО «Эссен продакшн АГ» Леонидом Барышевым
22 декабря в 16.00 на вопросы интернет-газеты «Реальное время» в прямом эфире ответит генеральный директор ЗАО «Эссен продакшн АГ» Барышев Леонид Анатольевич.
Тезисы к обсуждению:
- с какими главными результатами и достижениями АО «Эссен Продакшн АГ» заканчивает 2020 год;
- о тренде на ЗОЖ, конфетах на сахарозаменителях и развитии кондитерского производства;
- Какие продукты АО «Эссен продакшн АГ» идут на экспорт, в какие страны и приходится ли модифицировать продукцию под экзотические рынки;
- О лидерстве компании в вопросах повышения производительности труда и поиска кадров.
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