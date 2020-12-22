22 дек 2020

Online-конференция с генеральным директором АО «Эссен продакшн АГ» Леонидом Барышевым

Online-конференция с генеральным директором АО «Эссен продакшн АГ» Леонидом Барышевым

22 декабря в 16:00 на вопросы интернет-газеты «Реальное время» в прямом эфире ответит генеральный директор АО «Эссен продакшн АГ» Барышев Леонид Анатольевич.

Тезисы к обсуждению:

  • С какими главными результатами и достижениями АО “Эссен Продакшн АГ” заканчивает 2020 год;
  • О тренде на ЗОЖ, конфетах на сахарозаменителях и развитии кондитерского производства;
  • Какие продукты АО “Эссен продакшн АГ” идут на экспорт, в какие страны и приходится ли модифицировать продукцию под экзотические рынки?
  • О лидерстве компании в вопросе повышении производительности труда и поиске кадров.

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