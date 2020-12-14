Цифровой проект казанцев вошел в число победителей программы «Клик»

Фото: Дмитрий Щипанов (архив)

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» «Университет 20.35» в сентябре запустил программу «Клик» для подготовки руководителей по работе с данными. С 19 октября по 21 ноября акселерационная программа «Клик» собрала 5 тыс. чиновников и представителей крупных компаний из 64 регионов России.

Команда управления информационных технологий и связи Казани в рамках обучения представила проект «Беспроводной бесплатный доступ к сети интернет в общественных пространствах Казани», который попал в число 12 лучших из 456 проектов-участников, рассказал на «деловом понедельнике» в мэрии Казани начальник управления информационных технологий и связи Дмитрий Кремлев.

Фото: realnoevremya.ru

11 декабря казанцы презентовали проект вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко. Работа получила одобрение и рекомендацию продолжить развитие программы для дальнейшего распространения практики в других городах России.